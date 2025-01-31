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В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом с легковушкой столкнулся автобус
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Челюскинцев, недалеко от железнодорожного вокзала, столкнулись пассажирский автобус и отечественная легковушка Lada.
Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
По информации областного управления ГИБДД, в результате ДТП пострадала одна из пассажирок. В момент столкновения она упала и получила травму. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
По информации областного управления ГИБДД, в результате ДТП пострадала одна из пассажирок. В момент столкновения она упала и получила травму. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
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