В Верхней Пышме определятся с местом для стелы «Город трудовой доблести»

Фото предоставлено мэрией Верхней Пышмы

– сказал Иван Соломин.

«Работа над сбором документов, которые подтверждают значение нашего города для Победы, началась в 2020 году. Мы не только подняли все архивные документы, но и очень много информации почерпнули непосредственно из общения с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Результатом этого стало очень объемный труд, переданный затем экспертам, в котором задокументирован трудовой подвиг наших земляков. На основании их заключения и было принято решение о присвоении Верхней Пышме почетного звания "Город трудовой доблести"»,