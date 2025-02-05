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В Верхней Пышме определятся с местом для стелы «Город трудовой доблести»

18.41 Четверг, 6 февраля 2025
Фото предоставлено мэрией Верхней Пышмы
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В Свердловской области прошли общественные слушания о месте размещения стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Слушания касались Верхней Пышмы, где ещё не определились с местом, в котором будет установлена стела.

Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад во время Великой Отечественной войны. В январе 2025 года Верхняя Пышма стала одним из семи российских городов, которые получили этот высокий статус. Ранее это звание получили Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Бóльшая часть снарядных гильз и патронов, изготовленных в СССР в годы военные годы, была сделана из меди, произведённой работниками Пышминского медеэлектролитного завода. Сегодня возле главной проходной завода стоит памятный знак под названием «Гильза», который символизирует большой вклад как предприятия, так и небольшого города Верхняя Пышма в победу в войне.

Теперь в Медной столице Урала появится стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении звания «Город трудовой доблести».


Фото предоставлено мэрией Верхней Пышмы


По словам главы городского округа Верхней Пышмы Ивана Соломина, сейчас рассматриваются несколько вариантов того, где будут установить стелу, но наиболее вероятно, что она появится на въезде в город.

В настоящее время перед архитекторами стоит задача выбрать конкретную локацию, в которой будут учитываться такие факторы, как рельеф местности, существующая и перспективная застройка и видовые характеристики.

«Работа над сбором документов, которые подтверждают значение нашего города для Победы, началась в 2020 году. Мы не только подняли все архивные документы, но и очень много информации почерпнули непосредственно из общения с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Результатом этого стало очень объемный труд, переданный затем экспертам, в котором задокументирован трудовой подвиг наших земляков. На основании их заключения и было принято решение о присвоении Верхней Пышме почетного звания "Город трудовой доблести"»,

– сказал Иван Соломин.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:37 СМИ сообщают об изнасиловании студентки таксистом в Екатеринбурге
12:18 В Верхней Пышме открылась выставка с Чили и чилийцами от уральских художников Ефремовых
11:22 В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах
10:51 В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник
10:13 В свердловском посёлке Зюзельский открылся ФАП
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