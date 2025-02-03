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В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском игра с шариковой ручкой едва не закончилась для десятилетнего ребёнка инвалидностью.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского министерства здравоохранения, во время игры ребёнок случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и стал задыхаться. Бригада «скорой» забрала его в больницу с отдышкой, кашлем со свистом и болью в горле и грудине. Уже в больнице его осмотрели и отправили на компьютерную томографию, чтобы понять, куда именно попал колпачок.
Инородное тело оказалось в правой бронхе. Чтобы его вытащить оттуда, врачи выполнили бронхоскопию.
Ребёнка под контролем анестезиолога-реаниматолога ввели в наркоз, после чего отоларинголог и эндоскопист Маруфджон Одинаев при помощи щипцов удалил колпачок из бронха. Вся процедура заняла в общей сложности 25 минут.
По словам врача, в своей практики они нередко сталкиваются с ситуациями, когда дети что-то заглатывают. Чаще всего инородные тела попадают в пищевод.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского министерства здравоохранения, во время игры ребёнок случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и стал задыхаться. Бригада «скорой» забрала его в больницу с отдышкой, кашлем со свистом и болью в горле и грудине. Уже в больнице его осмотрели и отправили на компьютерную томографию, чтобы понять, куда именно попал колпачок.
Инородное тело оказалось в правой бронхе. Чтобы его вытащить оттуда, врачи выполнили бронхоскопию.
Ребёнка под контролем анестезиолога-реаниматолога ввели в наркоз, после чего отоларинголог и эндоскопист Маруфджон Одинаев при помощи щипцов удалил колпачок из бронха. Вся процедура заняла в общей сложности 25 минут.
По словам врача, в своей практики они нередко сталкиваются с ситуациями, когда дети что-то заглатывают. Чаще всего инородные тела попадают в пищевод.
«Как правило, это монетки. Они не угрожают жизни ребёнка, мы их удаляем практически каждый месяц. Но инородное тело в бронхах – это совсем другая история. Последствия для пациента могут быть очень серьёзными, вплоть до жизнеугрожающих состояний и инвалидизации. В нашем случае всё обошлось без осложнений»,
– рассказал Маруфджон Одинаев.
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