В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки

– рассказал Маруфджон Одинаев.

«Как правило, это монетки. Они не угрожают жизни ребёнка, мы их удаляем практически каждый месяц. Но инородное тело в бронхах – это совсем другая история. Последствия для пациента могут быть очень серьёзными, вплоть до жизнеугрожающих состояний и инвалидизации. В нашем случае всё обошлось без осложнений»,