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Сбивший охранника СНТ пьяный водитель осуждён в Верхней Пышме

19.52 Четверг, 6 февраля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Верхнепышминский городской суд признал 57-летнего жителя Екатеринбурга виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Суд вынес приговор на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Инцидент произошел 8 октября 2023 года. Осужденный на автомобиле «Toyota Vitz» ехал по улице Новая в направлении садового товарищества «Уралмашевец». По прибытии он вступил в конфликт с человеком, охранявшим садовые участки. После словесной перепалки водитель скрылся, и ссора на том и закончилась. Чуть позже охранник отправился к воротам, чтобы проверить, закрыты ли они. В этот момент осужденный, проявляя преступную небрежность, не справился с управлением на повороте и сбил мужчину передним бампером. От удара потерпевший упал, ударился головой и получил перелом правой большеберцовой кости. Экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к трём годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права управления транспортными средствами на два с половиной года.

Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:36 В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
16:44 В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку
16:20 Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
15:45 Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
15:14 В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом с легковушкой столкнулся автобус
14:34 Экс-замглавы Дегтярска Солдатова заключили под стражу до 4 апреля
13:22 Четырёх подростков заметили на вагоне электрички в Екатеринбурге
12:37 СМИ сообщают об изнасиловании студентки таксистом в Екатеринбурге
12:18 В Верхней Пышме открылась выставка с Чили и чилийцами от уральских художников Ефремовых
11:22 В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах
10:51 В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник
10:13 В свердловском посёлке Зюзельский открылся ФАП
09:23 Екатеринбург окутал ледяной туман
21:31 Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
21:13 Крупный пожар вспыхнул на складе автозапчастей рядом с пожарной частью в Екатеринбурге
20:56 Выставку скульптур одного из профессоров УрГАХУ откроют в библиотеке вуза
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