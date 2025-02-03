Сбивший охранника СНТ пьяный водитель осуждён в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верхнепышминский городской суд признал 57-летнего жителя Екатеринбурга виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Суд вынес приговор на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.Инцидент произошел 8 октября 2023 года. Осужденный на автомобиле «Toyota Vitz» ехал по улице Новая в направлении садового товарищества «Уралмашевец». По прибытии он вступил в конфликт с человеком, охранявшим садовые участки. После словесной перепалки водитель скрылся, и ссора на том и закончилась. Чуть позже охранник отправился к воротам, чтобы проверить, закрыты ли они. В этот момент осужденный, проявляя преступную небрежность, не справился с управлением на повороте и сбил мужчину передним бампером. От удара потерпевший упал, ударился головой и получил перелом правой большеберцовой кости. Экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью.Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к трём годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права управления транспортными средствами на два с половиной года.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.