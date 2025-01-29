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СМИ сообщают об изнасиловании студентки таксистом в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 37-летний таксист надругался над 17-летней пассажиркой.
По информации URA.ru, девушка рассказала, что таксист отвёз её на нужный адрес в Железнодорожной районе, где, со слов несовершеннолетней, он её изнасиловал. По данным информационного агентства, таксист, о котором идёт речь, является гражданином Узбекистана. В России он находится законно.
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, информацию о розыске подтвердил, что сейчас мужчину ищут.
По информации URA.ru, девушка рассказала, что таксист отвёз её на нужный адрес в Железнодорожной районе, где, со слов несовершеннолетней, он её изнасиловал. По данным информационного агентства, таксист, о котором идёт речь, является гражданином Узбекистана. В России он находится законно.
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, информацию о розыске подтвердил, что сейчас мужчину ищут.
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