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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после сообщений в СМИ об изнасиловании таксистов пассажирки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручи возбудить уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в Екатеринбурге таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку.
Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
Напомним, накануне в медиа стала появляться информация о том, что таксист якобы довёз девушку до нужного адреса, после чего изнасиловал. О факте изнасилования сообщила сама пострадавшая. Сейчас подозреваемого в противоправных действиях таксиста ищут.
«Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
Напомним, накануне в медиа стала появляться информация о том, что таксист якобы довёз девушку до нужного адреса, после чего изнасиловал. О факте изнасилования сообщила сама пострадавшая. Сейчас подозреваемого в противоправных действиях таксиста ищут.
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