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СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на ЖБИ произошло аварийное отключение электроэнергии.
Е1 пишет, что в нескольких домах, в школах и детских садах в районе улиц 40-летия Комсомола, Сиреневый бульвар, Сыромолотова пропал свет. Также перестали работать светофоры и встали трамваи.
В уральских «Россетях» изданию сообщили, что на одной из их точек произошёл сбой. Вернуть свет пообещали в течение часа. Также там сообщили, что их специалисты уже подключили к электричеству часть домов.
Е1 пишет, что в нескольких домах, в школах и детских садах в районе улиц 40-летия Комсомола, Сиреневый бульвар, Сыромолотова пропал свет. Также перестали работать светофоры и встали трамваи.
В уральских «Россетях» изданию сообщили, что на одной из их точек произошёл сбой. Вернуть свет пообещали в течение часа. Также там сообщили, что их специалисты уже подключили к электричеству часть домов.
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