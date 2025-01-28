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В одиннадцати свердловских пожарах среды обошлось без пострадавших
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Согласно ежедневной сводке МЧС России, в Свердловской области вчера, 5 февраля, было ликвидировано 11 пожаров. К счастью, обошлось без пострадавших.
На фоне вчерашнего масштабного пожара, случившегося вечером в Екатеринбурге, остальные возгорания стали казаться досадными неприятностями. Напомним, произошёл он в складских зданиях, расположенных в Саранинском переулке. В самый пик катастрофы огнём было охвачено 750 квадратных метров (предварительные оценки даже раздували эту цифру до 900 квадратных метров). В итоге на борьбу с огненной стихией в данном случае потребовалось несколько часов.
Следующий по крупности пожар среды случился в Алапаевске, где на улице Репина сгорели хозяйственный сарай, дровяник и частная баня. Площадь этого пожара составила 84 квадратных метра. На ликвидацию возгорания у 15 пожарных ушло чуть меньше часа.
Совсем уж смехотворным кажется пожар в Кировграде. Там на улице Дзержинского загорелся мусор в пятиэтажной «заброшке». И хоть площадь пожар составила всего один квадратный метр, на его тушение направили аж 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. Но, возможно, именно благодаря этому «из искры не возгорелось пламя» и небольшой пожар не перерос в масштабную катастрофу.
На фоне вчерашнего масштабного пожара, случившегося вечером в Екатеринбурге, остальные возгорания стали казаться досадными неприятностями. Напомним, произошёл он в складских зданиях, расположенных в Саранинском переулке. В самый пик катастрофы огнём было охвачено 750 квадратных метров (предварительные оценки даже раздували эту цифру до 900 квадратных метров). В итоге на борьбу с огненной стихией в данном случае потребовалось несколько часов.
Следующий по крупности пожар среды случился в Алапаевске, где на улице Репина сгорели хозяйственный сарай, дровяник и частная баня. Площадь этого пожара составила 84 квадратных метра. На ликвидацию возгорания у 15 пожарных ушло чуть меньше часа.
Совсем уж смехотворным кажется пожар в Кировграде. Там на улице Дзержинского загорелся мусор в пятиэтажной «заброшке». И хоть площадь пожар составила всего один квадратный метр, на его тушение направили аж 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. Но, возможно, именно благодаря этому «из искры не возгорелось пламя» и небольшой пожар не перерос в масштабную катастрофу.
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Крупный пожар вспыхнул на складе автозапчастей рядом с пожарной частью в Екатеринбурге
05 февраля 2025
05 февраля 2025