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Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге оперуполномоченный ОП №15, который занимался уголовным розыском, осуждён за взятку, злоупотребление полномочиями и поддельные документы.
В деле две «Тойоты». Одну сотрудник полиции вернул за взятку, а другую – нет, и ездил на ней сам.
Так, Toyota Camry, которая была в угоне, полицейский нашёл, но стал возвращать собственнику. Он установил подложный государственный регистрационный знак, а также приобрел у кого-то (в прокуратуре его назвали «неустановленным лицом») поддельное свидетельство о регистрации. Машину использовал в личных целях «длительное время», рассказали в прокуратуре Свердловской области.
А вторую машину, Toyota Land Cruiser 200, полицейский вернул за 700 тысяч рублей. Эта иномарка, судя по всему, в угоне не числилась, но у неё был обнаружен поддельный индивидуальный идентификационный номер. Некое физлицо дало полицейскому взятку, чтобы тот не проводил проверку, и чтобы вернул машину.
Свою вину экс-полицейский не признал. Но Ленинский районный суд оказался непреклонен и назначил ему семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. А также штраф и конфискацию 700 тысяч рублей.
В деле две «Тойоты». Одну сотрудник полиции вернул за взятку, а другую – нет, и ездил на ней сам.
Так, Toyota Camry, которая была в угоне, полицейский нашёл, но стал возвращать собственнику. Он установил подложный государственный регистрационный знак, а также приобрел у кого-то (в прокуратуре его назвали «неустановленным лицом») поддельное свидетельство о регистрации. Машину использовал в личных целях «длительное время», рассказали в прокуратуре Свердловской области.
А вторую машину, Toyota Land Cruiser 200, полицейский вернул за 700 тысяч рублей. Эта иномарка, судя по всему, в угоне не числилась, но у неё был обнаружен поддельный индивидуальный идентификационный номер. Некое физлицо дало полицейскому взятку, чтобы тот не проводил проверку, и чтобы вернул машину.
Свою вину экс-полицейский не признал. Но Ленинский районный суд оказался непреклонен и назначил ему семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. А также штраф и конфискацию 700 тысяч рублей.
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