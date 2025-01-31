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Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году

14.37 Пятница, 7 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В 2024 году умы Уральском федеральном университета получили 124 патента на свои изобретения и полезные модели. Такие данные приводят в вузе. Среди авторов, как студенты, так и учёные.

Также исследователи университета получили 244 свидетельства на программы для ЭВМ (электронных вычислительных машин).

«Студенты УрФУ являются авторами и соавторами 44% заявок на изобретения и полезные модели и 69% программ для ЭВМ. Больше всего изобретений за прошлый год сделано в химических науках и технологиях, а также в науках о материалах»,

– отмечают в пресс-службе вуза.


Кроме этого, отмечается, что по сравнению с 2023 году в 2024 году количество заявок на изобретения, который подавали исследователи университета, выросло на 13%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:22 Воскресная прогулка по берегу Шарташа познакомит участников с историей древнего озера
19:05 Молодого «кибербандита» из Туринска задержали за «вирусные» преступления
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17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
16:44 В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку
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