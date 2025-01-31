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Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2024 году умы Уральском федеральном университета получили 124 патента на свои изобретения и полезные модели. Такие данные приводят в вузе. Среди авторов, как студенты, так и учёные.
Также исследователи университета получили 244 свидетельства на программы для ЭВМ (электронных вычислительных машин).
Кроме этого, отмечается, что по сравнению с 2023 году в 2024 году количество заявок на изобретения, который подавали исследователи университета, выросло на 13%.
Также исследователи университета получили 244 свидетельства на программы для ЭВМ (электронных вычислительных машин).
«Студенты УрФУ являются авторами и соавторами 44% заявок на изобретения и полезные модели и 69% программ для ЭВМ. Больше всего изобретений за прошлый год сделано в химических науках и технологиях, а также в науках о материалах»,
– отмечают в пресс-службе вуза.
Кроме этого, отмечается, что по сравнению с 2023 году в 2024 году количество заявок на изобретения, который подавали исследователи университета, выросло на 13%.
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