Убийцам из первоуральской коммуналки огласили приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве жителя коммунальной квартиры на улице Розы Люксембург в Первоуральске. Оно было совершено осенью 2023 года соседями убитого.Суд установил, что преступление было совершено 24 ноября 2023 года в ходе совместного распития спиртных напитков. Участниками попойки были 36-летняя Надежда Собченко и 51-летний Василий Крохалев, которые признаны виновными, а также ещё один мужчина, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В ходе конфликта троица жестоко избила соседа, нанеся ему многочисленные удары по голове и другим жизненно важным органам. Согласно судебно-медицинской экспертизе, только по голове потерпевшего было нанесено не менее 31 удара. При избиении в ход шли кулаки и костыли одного из собутыльников. От полученных травм мужчина скончался на месте.Свою вину ни Собченко, ни Крохалев не признали. Тем не менее, совокупность улик позволила вынести обвинительный приговор. Суд назначил Василию Крохалеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года. Надежде Собченко назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также с ограничением свободы на 2 года.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осужденных выплатить по 500 тысяч рублей каждому из родственников погибшего в качестве морального вреда, а также 74 962 рубля материального ущерба.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток, — уточняют в облсуде.