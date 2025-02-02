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Убийцам из первоуральской коммуналки огласили приговор

21.13 Четверг, 6 февраля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве жителя коммунальной квартиры на улице Розы Люксембург в Первоуральске. Оно было совершено осенью 2023 года соседями убитого.

Суд установил, что преступление было совершено 24 ноября 2023 года в ходе совместного распития спиртных напитков. Участниками попойки были 36-летняя Надежда Собченко и 51-летний Василий Крохалев, которые признаны виновными, а также ещё один мужчина, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В ходе конфликта троица жестоко избила соседа, нанеся ему многочисленные удары по голове и другим жизненно важным органам. Согласно судебно-медицинской экспертизе, только по голове потерпевшего было нанесено не менее 31 удара. При избиении в ход шли кулаки и костыли одного из собутыльников. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Свою вину ни Собченко, ни Крохалев не признали. Тем не менее, совокупность улик позволила вынести обвинительный приговор. Суд назначил Василию Крохалеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года. Надежде Собченко назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также с ограничением свободы на 2 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осужденных выплатить по 500 тысяч рублей каждому из родственников погибшего в качестве морального вреда, а также 74 962 рубля материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток, — уточняют в облсуде.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:36 В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
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16:20 Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
15:45 Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
15:14 В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом с легковушкой столкнулся автобус
14:34 Экс-замглавы Дегтярска Солдатова заключили под стражу до 4 апреля
13:22 Четырёх подростков заметили на вагоне электрички в Екатеринбурге
12:37 СМИ сообщают об изнасиловании студентки таксистом в Екатеринбурге
12:18 В Верхней Пышме открылась выставка с Чили и чилийцами от уральских художников Ефремовых
11:22 В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах
10:51 В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник
10:13 В свердловском посёлке Зюзельский открылся ФАП
09:23 Екатеринбург окутал ледяной туман
21:31 Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
21:13 Крупный пожар вспыхнул на складе автозапчастей рядом с пожарной частью в Екатеринбурге
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19:18 Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
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