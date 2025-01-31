В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку





– сказали мэрии. «Демонтаж конструкций площадки будет произведен с 10 по 23 марта. Парковка на Площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 23 марта 05.00»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В мэрии Екатеринбурга решили, когда с Площади 1905 года уберут каток.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, мэр Алексей Орлов подписал документ, согласно которому каток на центральной площади уральской столицы будет открыт для посещения до 9 марта 2025 года. После этого его демонтируют. Ожидается, что на это потребуется две недели.Там также добавили, что изначально каток планировали закрыть раньше, но так как его продолжают активно посещать, его работу решили продлить до 9 марта.