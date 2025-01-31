Трагедией закончилась попытка питерских силовиков «пообщаться» с уральским бардом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Санкт-Петербурге погиб уральский бард, бывший екатеринбуржец Вадим Стройкин. Его нашли насмерть разбившимся под окнами дома на Парфёновской улице, куда наведались представители силовых структур.Согласно сообщениям телеграм-канала Mash, в момент визита следователей в сопровождении полиции Вадим Стройкин давал частный урок игры на гитаре. Силовики находились уже в квартире, когда музыкант вышел на кухню и оттуда уже не вернулся. Тело его без признаков жизни обнаружили на улице. Утверждается, что погибший самостоятельно «вышагнул» из окна, опасаясь серьёзных обвинений. Силовики заинтересовались им в связи с критическими замечаниями в адрес российской власти, которые Стройкин заявлял через свои соцсети. К тому же его подозревали в перечислении денежных средств в поддержку украинских военных сил.Совсем недавно Вадиму Стройкину исполнилось 59 лет. Родился он в городе Снежинске Челябинской области, но вскоре оказался в Свердловске, где и прожил большую часть жизни. Помимо музыкальных выступлений он был ведущим музыкальных передач на радио «Эхо Москвы — Екатеринбург» и пробовал себя в коммерции, основав турфирму. Переехав сначала в Башкирию, а затем и в Санкт-Петербург, он продолжал музыкальное творчество и дополнительно зарабатывал уроками игры на гитаре.Последняя запись Вадима Стройкина на странице запрещенной в современной России соцсети оставлена 23 января (то есть, в день его рождения) и гласит: «59... Стараюсь...».