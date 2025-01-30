Четырёх подростков заметили на вагоне электрички в Екатеринбурге





– рассказали в полиции. «Со всеми подростками, в присутствии их законных представителей, проведены профилактические беседы о недопустимости подобного времяпрепровождения и возможных трагических последствиях зацепинга. Родителям юных правонарушителей рассказали о необходимости контроля за действиями и времяпрепровождением детей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на последнем вагоне электричке, следовавшей со станции «Керамик» в сторону «Кузино», заметили четырёх подростков. О юных «зацеперах» машинист сообщил в линейный отдел МВД, и на станции «Уктус» ребят уже встречали специалисты ПДН. Одного мальчика полицейским удалось задержать. Остальные сбежали, бросив друга.Задержанным оказался 14-летний юноша, учащийся в одной из екатеринбургских школ в седьмом классе. Он рассказал, что вместе с друзьями они смотрели видеоролики в интернете, где молодые люди катаются на поездах, и им захотелось повторить этот опыт. За вагон они зацепились на железнодорожной станции «Ботаническая».На мать подростка полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей, после чего рекомендовали женщине подумать над тем, как можно организовать отдых для ребёнка.Позже специалистам ПДН транспортной полиции Екатеринбурга установили и других ребят. Двое из них, 2012 и 2014 годов рождения, также, как и первый мальчик учатся в седьмом классе. Третий их сверстник – ему тоже 12 лет, но учится он в третьем классе из-за того, что трижды оставался на второй год. Он, как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, не первый раз попадался в поле зрения полицейские за аналогичные правонарушения.В ближайшее время в отношении всех мальчиков поднимут вопрос о постановке на профилактический учёт. Решать их судьбу будут в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Также информацию о случившемся передали в их школу.