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Четырёх подростков заметили на вагоне электрички в Екатеринбурге

13.22 Четверг, 6 февраля 2025
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
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В Екатеринбурге на последнем вагоне электричке, следовавшей со станции «Керамик» в сторону «Кузино», заметили четырёх подростков. О юных «зацеперах» машинист сообщил в линейный отдел МВД, и на станции «Уктус» ребят уже встречали специалисты ПДН. Одного мальчика полицейским удалось задержать. Остальные сбежали, бросив друга.

Задержанным оказался 14-летний юноша, учащийся в одной из екатеринбургских школ в седьмом классе. Он рассказал, что вместе с друзьями они смотрели видеоролики в интернете, где молодые люди катаются на поездах, и им захотелось повторить этот опыт. За вагон они зацепились на железнодорожной станции «Ботаническая».

На мать подростка полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей, после чего рекомендовали женщине подумать над тем, как можно организовать отдых для ребёнка.

Позже специалистам ПДН транспортной полиции Екатеринбурга установили и других ребят. Двое из них, 2012 и 2014 годов рождения, также, как и первый мальчик учатся в седьмом классе. Третий их сверстник – ему тоже 12 лет, но учится он в третьем классе из-за того, что трижды оставался на второй год. Он, как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, не первый раз попадался в поле зрения полицейские за аналогичные правонарушения.

«Со всеми подростками, в присутствии их законных представителей, проведены профилактические беседы о недопустимости подобного времяпрепровождения и возможных трагических последствиях зацепинга. Родителям юных правонарушителей рассказали о необходимости контроля за действиями и времяпрепровождением детей»,

– рассказали в полиции.


В ближайшее время в отношении всех мальчиков поднимут вопрос о постановке на профилактический учёт. Решать их судьбу будут в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Также информацию о случившемся передали в их школу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:13 Крупный пожар вспыхнул на складе автозапчастей рядом с пожарной частью в Екатеринбурге
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19:18 Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
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17:47 Екатеринбургская следовательница отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с тремя линиями
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