Под Богдановичем смертельное ДТП с участием «Лады» и «Форда»





– сказали в пресс-группе. «Известно, что все участники ДТП являются местными жителями. Водитель "Лады" имел стаж управления с 2004 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 1 раз. В каком состоянии находился мужчина в момент автоаварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Водитель "Форда" за 12 лет дважды нарушил ПДД. По результатам освидетельствования был трезв»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Под Богдановичем, на трассе ведущей к Сухому Логу, произошла смертельная авария с участием автомобилей Lada Kalina и Ford Focus. В результате ДТП погиб один из водителей.По данным свердловского управления ГИБДД, 55-летнйи водитель Lada Kalina при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Ford Focus, за рулём которого был 31-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водителя и пассажирка «Лады». С места аварии с травмами различной степени тяжести их забрали специалисты «скорой», но водитель отечественной машины скончался по дороге в больницу.