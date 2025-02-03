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Воскресная прогулка по берегу Шарташа познакомит участников с историей древнего озера

19.22 Четверг, 6 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Общественное движение «Мирные жители» и проект «Всё об Урале» организуют в ближайшее воскресенье исследовательскую прогулку по берегу Шарташа. От опытного краеведа её участники смогут узнать много интересного об истории озеро и о происходивших в его окрестностях исторических событиях.

Исследовательская прогулка охватит западный берег древнего озера. Организаторы мероприятия обещают знакомство с ещё сохранившимися историческими объектами. О других объектах, которые располагались здесь в XIX-XX веках, расскажет краевед, исследователь Екатеринбурга, руководитель и основатель проекта «Клуб знатоков Шарташа и Шарташских дач» Дмитрий Латышев.

Помимо этого, маршрут прогулки пройдёт по территории, которую отчаянно пытается застроить некая настырная компания. Прошлый её проект с постройкой большого банного комплекса «завернули» не без помощи возмущённых горожан. Теперь же активные екатеринбуржцы вынуждены отбивать берег Шарташа от проекта гостиничного комплекса той же самой компании. Участники прогулки смогут воочию увидеть те места, которые предлагают застроить коммерсанты.

Начало мероприятия 9 февраля запланировано на 11.00. Местом встречи намечен адрес «Большой шарташский каменный карьер, 6».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:36 В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
16:44 В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку
16:20 Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
15:45 Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
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14:34 Экс-замглавы Дегтярска Солдатова заключили под стражу до 4 апреля
13:22 Четырёх подростков заметили на вагоне электрички в Екатеринбурге
12:37 СМИ сообщают об изнасиловании студентки таксистом в Екатеринбурге
12:18 В Верхней Пышме открылась выставка с Чили и чилийцами от уральских художников Ефремовых
11:22 В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах
10:51 В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник
10:13 В свердловском посёлке Зюзельский открылся ФАП
09:23 Екатеринбург окутал ледяной туман
21:31 Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
21:13 Крупный пожар вспыхнул на складе автозапчастей рядом с пожарной частью в Екатеринбурге
20:56 Выставку скульптур одного из профессоров УрГАХУ откроют в библиотеке вуза
19:18 Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
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