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Воскресная прогулка по берегу Шарташа познакомит участников с историей древнего озера
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Общественное движение «Мирные жители» и проект «Всё об Урале» организуют в ближайшее воскресенье исследовательскую прогулку по берегу Шарташа. От опытного краеведа её участники смогут узнать много интересного об истории озеро и о происходивших в его окрестностях исторических событиях.
Исследовательская прогулка охватит западный берег древнего озера. Организаторы мероприятия обещают знакомство с ещё сохранившимися историческими объектами. О других объектах, которые располагались здесь в XIX-XX веках, расскажет краевед, исследователь Екатеринбурга, руководитель и основатель проекта «Клуб знатоков Шарташа и Шарташских дач» Дмитрий Латышев.
Помимо этого, маршрут прогулки пройдёт по территории, которую отчаянно пытается застроить некая настырная компания. Прошлый её проект с постройкой большого банного комплекса «завернули» не без помощи возмущённых горожан. Теперь же активные екатеринбуржцы вынуждены отбивать берег Шарташа от проекта гостиничного комплекса той же самой компании. Участники прогулки смогут воочию увидеть те места, которые предлагают застроить коммерсанты.
Начало мероприятия 9 февраля запланировано на 11.00. Местом встречи намечен адрес «Большой шарташский каменный карьер, 6».
Исследовательская прогулка охватит западный берег древнего озера. Организаторы мероприятия обещают знакомство с ещё сохранившимися историческими объектами. О других объектах, которые располагались здесь в XIX-XX веках, расскажет краевед, исследователь Екатеринбурга, руководитель и основатель проекта «Клуб знатоков Шарташа и Шарташских дач» Дмитрий Латышев.
Помимо этого, маршрут прогулки пройдёт по территории, которую отчаянно пытается застроить некая настырная компания. Прошлый её проект с постройкой большого банного комплекса «завернули» не без помощи возмущённых горожан. Теперь же активные екатеринбуржцы вынуждены отбивать берег Шарташа от проекта гостиничного комплекса той же самой компании. Участники прогулки смогут воочию увидеть те места, которые предлагают застроить коммерсанты.
Начало мероприятия 9 февраля запланировано на 11.00. Местом встречи намечен адрес «Большой шарташский каменный карьер, 6».
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