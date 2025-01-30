Молодого «кибербандита» из Туринска задержали за «вирусные» преступления

«Жертвы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспринимали такие предложения как спасение. Однако вскоре их телефоны начинали работать некорректно, а со счетов исчезали средства», — пояснил Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Свердловской области задержали 20-летнего жителя Туринска, подозреваемого в мошенничестве с использованием вредоносных программ. Молодой человек, ранее не судимый и официально не трудоустроенный, обманывал граждан, предлагая им установить вредоносное программное обеспечение под предлогом помощи в поиске утерянных телефонов или пропавших людей.Как сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, злоумышленник действовал через популярные мессенджеры. Он убеждал людей, что его программа поможет решить проблемы, но на самом деле она заражала устройства и позволяла ему красть деньги с банковских карт.При обыске у подозреваемого изъяли ноутбук и другую технику, помогавшую ему осуществлять преступления. Установлено 12 пострадавших, а точный размер ущерба пока уточняется.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям 158 («кража»), 272 («неправомерный доступ к компьютерной информации») и 273 («создание и распространение вредоносных программ») Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.