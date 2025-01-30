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Экс-замглавы Дегтярска Солдатова заключили под стражу до 4 апреля
Фото: Первоуральский городской суд
Сегодня, 6 февраля, в Первоуральском городском суде избрали меру пресечения для бывшего заместителя главы Дегктярска, Виктора Солдатова.
Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК).
Суд принял решение отправить его в СИЗО.
Постановление пока не вступило в законную силу. На то, чтобы его обжаловать, у Виктора Солдатова есть трое суток.
Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК).
Суд принял решение отправить его в СИЗО.
«Постановлением суда в отношении Солдатова В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 04.04.2025»,
– говорится в сообщении первоуральского суда.
Постановление пока не вступило в законную силу. На то, чтобы его обжаловать, у Виктора Солдатова есть трое суток.
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