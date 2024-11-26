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В воскресенье в Свердловской области пожары вспыхивали вдвое чаще, чем в будни
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Воскресенье для свердловских пожарных выдалось вдвое хлопотным, чем любой из будних дней минувшей недели. За день им пришлось выезжать на 23 техногенных пожара, почти половина из которых произошла в жилом секторе.
К счастью, обошлось без погибших и серьёзно пострадавших. Хотя как минимум один из воскресных пожаров — в посёлке Рудничный Краснотурьинского городского округа — грозил здоровью жителей загоревшегося многоквартирного дома. Этого удалось избежать благодаря оперативности девяти пожарных, которые по прибытии к месту происшествия — на улицу Чкалова — первым делом эвакуировали остающихся в доме людей. Таким образом звеньями газодымозащитной службы были спасены семь человек, в том числе — двое несовершеннолетних. Их вывели из сильно задымлённого здания при помощи спасустройств.
Пожар в Рудничном, как выяснилось, возник в подвальном помещении. А вот в деревне Казанка под Сухим Логом вспыхнули надворные постройки. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, и девяти пожарным понадобилось 24 минуты, чтобы справиться с ним.
Самым крупным свердловским пожаром за минувшие сутки стало — если судить по сводке от областного МЧС — возгорание садового домика в посёлке Кедровка Березовского городского округа. Огонь охватил не только основное здание, но и «сожрал» банное строение, разросшись в итоге на 120 квадратных метра. В данном случае огнеборцы бились с огненной стихией около полутора часов. В ликвидации происшествия участвовало 15 человек.
В Екатеринбурге же масштабный пожар в воскресенье возник на заводе по производству полистирола в Кольцово — он начался около двух часа дня, а ликвидирован был только во втором часу ночи. Его площадь составила полторы тысячи квадратных метров.
К счастью, обошлось без погибших и серьёзно пострадавших. Хотя как минимум один из воскресных пожаров — в посёлке Рудничный Краснотурьинского городского округа — грозил здоровью жителей загоревшегося многоквартирного дома. Этого удалось избежать благодаря оперативности девяти пожарных, которые по прибытии к месту происшествия — на улицу Чкалова — первым делом эвакуировали остающихся в доме людей. Таким образом звеньями газодымозащитной службы были спасены семь человек, в том числе — двое несовершеннолетних. Их вывели из сильно задымлённого здания при помощи спасустройств.
Пожар в Рудничном, как выяснилось, возник в подвальном помещении. А вот в деревне Казанка под Сухим Логом вспыхнули надворные постройки. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, и девяти пожарным понадобилось 24 минуты, чтобы справиться с ним.
Самым крупным свердловским пожаром за минувшие сутки стало — если судить по сводке от областного МЧС — возгорание садового домика в посёлке Кедровка Березовского городского округа. Огонь охватил не только основное здание, но и «сожрал» банное строение, разросшись в итоге на 120 квадратных метра. В данном случае огнеборцы бились с огненной стихией около полутора часов. В ликвидации происшествия участвовало 15 человек.
В Екатеринбурге же масштабный пожар в воскресенье возник на заводе по производству полистирола в Кольцово — он начался около двух часа дня, а ликвидирован был только во втором часу ночи. Его площадь составила полторы тысячи квадратных метров.
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