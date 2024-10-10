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На екатеринбургской стройке погиб рабочий из Северной Кореи
Фото: Владислав Постников
Вчера в Екатеринбурге на строительной площадке по улице Комвузовской погиб рабочий из Северной Кореи. Ему было 57 лет.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на своих источники. В экстренных службах информационному агентству сообщали, что мужчина упал с высоты. Другой источник рассказал, что мужчине стало плохо.
В СК инцидент не комментировали. Тело увезли на судебно-медицинскую экспертизу.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на своих источники. В экстренных службах информационному агентству сообщали, что мужчина упал с высоты. Другой источник рассказал, что мужчине стало плохо.
В СК инцидент не комментировали. Тело увезли на судебно-медицинскую экспертизу.
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