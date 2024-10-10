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О снегопаде, гололедице и ветре 11 октября предупреждают в свердловском МЧС
Фото: Юлия Медведева
В свердловском управлении МЧС продлили предупреждение о непогоде из-за снегопадов до 11 сентября.
«По данным синоптиков, завтра местами в Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду», – говорят спасатели.
В связи с такой погодой в МЧС советуют держаться подальше от шатких конструкций и выбирать обувь с нескользкой подошвой.
«По данным синоптиков, завтра местами в Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду», – говорят спасатели.
В связи с такой погодой в МЧС советуют держаться подальше от шатких конструкций и выбирать обувь с нескользкой подошвой.
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