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Россиянам хотят разрешить дарить свои пенсионные баллы родителям
Фото: Владислав Постников
В Госдуме рассмотрят законопроект, который позволит россиянам передавать свои пенсионные баллы родителям, чтобы увеличить размер их пенсий или помочь им раньше выйти на заслуженный отдых.
Соответствующую инициативу должна была вынести в нижнюю палату группа депутата во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким сегодня, 30 сентября, пишут «Известия». По данным издания, данный проект даст россиянам возможность передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю.
Изменения предлагают внести в статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях».
На сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию по старости нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если баллов удалось накопить больше, то размер пенсии тоже становится больше.
Соответствующую инициативу должна была вынести в нижнюю палату группа депутата во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким сегодня, 30 сентября, пишут «Известия». По данным издания, данный проект даст россиянам возможность передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю.
Изменения предлагают внести в статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях».
На сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию по старости нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если баллов удалось накопить больше, то размер пенсии тоже становится больше.
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