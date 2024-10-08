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Кольцовские собаки в текущем году не дали незаконно провезти более 11 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Таможенники аэропорта Кольцово поделились сведениями о том, насколько усердно трудятся вместе с ними служебные собаки. Цифры достижений их хвостатых сослуживцев впечатляют.
Согласно обнародованным сегодня цифрам, собаки кинологического отдела Кольцовской таможни имени В. Сорокина в 2024 году помогли пресечь около двух сотен нарушений. В багаже пассажиров им удалось разнюхать свыше 50 килограмм запрещённых веществ и 76 блоков незаконно провозимых сигарет. Если же посчитать, сколько различной валюты, припрятанной иными гражданами в надежде обойти таможенные правила, было найдено собаками, то получается сумма, значительно превышающая 11 миллионов рублей.
Собачьими подвигами уральские таможенники решили поделиться в связи с двумя недавними случаями. Немецкая овчарка Гаяна, служащая на таможне, помогла найти в коробке из Казахстана 20 шприцев с запрещённым для провоза веществом соматотропин. А бельгийская овчарка по кличке Норвегия не позволила одному из пассажиров пройти на рейс «Екатеринбург – Стамбул» с незадекларированными рублями и турецкими лирами на общую сумму, эквивалентную 460 евро.
Согласно обнародованным сегодня цифрам, собаки кинологического отдела Кольцовской таможни имени В. Сорокина в 2024 году помогли пресечь около двух сотен нарушений. В багаже пассажиров им удалось разнюхать свыше 50 килограмм запрещённых веществ и 76 блоков незаконно провозимых сигарет. Если же посчитать, сколько различной валюты, припрятанной иными гражданами в надежде обойти таможенные правила, было найдено собаками, то получается сумма, значительно превышающая 11 миллионов рублей.
Собачьими подвигами уральские таможенники решили поделиться в связи с двумя недавними случаями. Немецкая овчарка Гаяна, служащая на таможне, помогла найти в коробке из Казахстана 20 шприцев с запрещённым для провоза веществом соматотропин. А бельгийская овчарка по кличке Норвегия не позволила одному из пассажиров пройти на рейс «Екатеринбург – Стамбул» с незадекларированными рублями и турецкими лирами на общую сумму, эквивалентную 460 евро.
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