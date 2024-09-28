Возрастное ограничение 18+
Бизнесменам предлагают как следует покричать, чтобы справиться со стрессом
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Российским бизнесменам предлагают использовать терапию криком, чтобы справиться со стрессом и накопившимися рабочими проблемами.
Многие психологи утверждают, что «правильный ор» способствует снятию напряжения и выбросу эндорфинов. По их мнению, если проблему переживать молча, в себе, то это может привести к психосоматическим расстройствам, ослаблению иммунитета и различным болезням.
Крикотерапию стали активно применять в корпоративной культуре. Например, в рамках тимбилдинга. По мнению специалистов, это помогает развлечься, выпустить пар, а также понять, что коллеги — обычные люди с обычными эмоциями, у них тоже есть проблемы, с которыми порой непросто справляться.
Одна из актуальных стрессобразующих проблем российского бизнеса — всеобщая нехватка сотрудников. «В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал с другими работодателями, поиском новых подходов для работы с молодёжью и многим другим. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс», — рассказали представители Авито Работы.
По данным платформы, в III квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В таких условиях бизнесменам остается только… как следует прокричаться.
«Напряжение — это мощная сила, которую можно превратить в энергию для новых свершений и поисков сотрудников», — отмечают в компании. Платформа запустила проект под названием «Рабочий (х)ор», в котором бизнесу в шутливой манере предлагают избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью терапии криком.
На специализированном сайте собраны советы психологов о том, как правильно кричать. Также для бизнесменов составили карту с отметками локаций, в которых «можно покричать и высвободить накопившийся негатив» (с примечанием, что шуметь можно всё же только до 23.00). Правда, пока на карте только московские локации. Тем же, кто не рискует кричать в людном месте, предлагается покричать в глухом лесу, в одиночку или в компании таких же трудоголиков.
«Как платформа по поиску сотрудников, мы “из первых уст” узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка», — комментирует Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы.
Добавим, что автор этого материала проверил, работают ли предлагаемые рекомендации. Во время написания текста ни одна нервная клетка не пострадала.
Многие психологи утверждают, что «правильный ор» способствует снятию напряжения и выбросу эндорфинов. По их мнению, если проблему переживать молча, в себе, то это может привести к психосоматическим расстройствам, ослаблению иммунитета и различным болезням.
Крикотерапию стали активно применять в корпоративной культуре. Например, в рамках тимбилдинга. По мнению специалистов, это помогает развлечься, выпустить пар, а также понять, что коллеги — обычные люди с обычными эмоциями, у них тоже есть проблемы, с которыми порой непросто справляться.
Одна из актуальных стрессобразующих проблем российского бизнеса — всеобщая нехватка сотрудников. «В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал с другими работодателями, поиском новых подходов для работы с молодёжью и многим другим. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс», — рассказали представители Авито Работы.
По данным платформы, в III квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В таких условиях бизнесменам остается только… как следует прокричаться.
«Напряжение — это мощная сила, которую можно превратить в энергию для новых свершений и поисков сотрудников», — отмечают в компании. Платформа запустила проект под названием «Рабочий (х)ор», в котором бизнесу в шутливой манере предлагают избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью терапии криком.
На специализированном сайте собраны советы психологов о том, как правильно кричать. Также для бизнесменов составили карту с отметками локаций, в которых «можно покричать и высвободить накопившийся негатив» (с примечанием, что шуметь можно всё же только до 23.00). Правда, пока на карте только московские локации. Тем же, кто не рискует кричать в людном месте, предлагается покричать в глухом лесу, в одиночку или в компании таких же трудоголиков.
«Как платформа по поиску сотрудников, мы “из первых уст” узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка», — комментирует Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы.
Добавим, что автор этого материала проверил, работают ли предлагаемые рекомендации. Во время написания текста ни одна нервная клетка не пострадала.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцы могут узнать, что мотивирует их на работе с помощью нового онлайн-теста
28 сентября 2024
28 сентября 2024
В екатеринбургские СИЗО на фоне нехватки сотрудников стало труднее отправить посылку
29 сентября 2024
29 сентября 2024
Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам
02 октября 2024
02 октября 2024