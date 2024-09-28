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Бизнесменам предлагают как следует покричать, чтобы справиться со стрессом

17.51 Понедельник, 7 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Российским бизнесменам предлагают использовать терапию криком, чтобы справиться со стрессом и накопившимися рабочими проблемами.

Многие психологи утверждают, что «правильный ор» способствует снятию напряжения и выбросу эндорфинов. По их мнению, если проблему переживать молча, в себе, то это может привести к психосоматическим расстройствам, ослаблению иммунитета и различным болезням. 

Крикотерапию стали активно применять в корпоративной культуре. Например, в рамках тимбилдинга. По мнению специалистов, это помогает развлечься, выпустить пар, а также понять, что коллеги — обычные люди с обычными эмоциями, у них тоже есть проблемы, с которыми порой непросто справляться.

Одна из актуальных стрессобразующих проблем российского бизнеса — всеобщая нехватка сотрудников. «В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал с другими работодателями, поиском новых подходов для работы с молодёжью и многим другим. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс», — рассказали представители Авито Работы.

По данным платформы, в III квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом  прошлого года. В таких условиях бизнесменам остается только… как следует прокричаться. 

«Напряжение — это мощная сила, которую можно превратить в энергию для новых свершений и поисков сотрудников», — отмечают в компании. Платформа запустила проект под названием «Рабочий (х)ор», в котором бизнесу в шутливой манере предлагают избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью терапии криком. 

На специализированном сайте собраны советы психологов о том, как правильно кричать. Также для бизнесменов составили карту с отметками локаций, в которых «можно покричать и высвободить накопившийся негатив» (с примечанием, что шуметь можно всё же только до 23.00). Правда, пока на карте только московские локации. Тем же, кто не рискует кричать в людном месте, предлагается покричать в глухом лесу, в одиночку или в компании таких же трудоголиков. 

«Как платформа по поиску сотрудников, мы “из первых уст” узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка», — комментирует Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы. 
 
Добавим, что автор этого материала проверил, работают ли предлагаемые рекомендации. Во время написания текста ни одна нервная клетка не пострадала.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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