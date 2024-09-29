Росприроднадзор предлагает создавать из ненужных вещей ёлочные игрушки





– подчеркнули организаторы акции. «Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками»,





– рассказали в Росприроднадзоре. «Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Роспотребнадзор дал старт акции «Экоёлка», в рамках которой участникам предлагают давать ненужным вещам вторую жизнь, создавая из них ёлочные игрушки, а потом делиться своими работами на конкурсе. В ведомстве обещают, что лучшие игрушки украсят главную ёлку страны, которую откроют в Московском зоопарке.Принять участие может любой желающий. Для этого нужно сделать игрушку своими руками и до 1 декабря отправить её по адресу: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1 – с пометкой «Экоёлка», и до востребования. Также в посылку помимо игрушки необходимо вложить лист, на котором печатными буквами будут записаны имя, фамилия, город и контактный телефон и/или адрес электронной почты участника.Победителя конкурса смогут бесплатно посетить в декабре Московский зоопарк. Также авторы лучших экоигрушек получат подарки, рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве.В 2023 году на конкурс со всей страны прислали свыше пяти тысяч новогодних игрушек.