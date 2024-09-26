Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за один заказ в сфере строительных услуг.Такие данные приводятся в исследовании рынка, которое провели Авито Услуги и агентство ORO.«В среднем в целом по стране на одного провайдера строительных услуг приходится 8 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа по стране составляет 653 702 рубля», — выяснили аналитики.По словам экспертов, спрос на строительные услуги увеличился в связи с ростом загородного строительства, а также в связи с сезонными работами. Например, рутинный ремонт квартир многие горожане оставляют на летний период отпусков.В связи с активностью строительного рынка растет и спрос на опытных строителей и ремонтников, которым готовы платить за качественные услуги. Так, среднемесячная выручка мастеров в сфере строительства, по данным исследования, составляет порядка 660 000 рублей. В целом за год на рынке было выполнено 29 млн заказов с общей выручкой 3283 млрд рублей, говорят аналитики.К слову об опытных работниках, более трети мастеров (37%) заявили, что работают в сфере строительства более 10 лет. Почти треть, 29%, обладают опытом от трёх лет. Новички с опытом меньше года составляют 2% от всех провайдеров, говорится в исследовании.Строительство домов, коттеджей под ключ (22%)Фасадные работы (12%)Отопление, водоснабжение, канализация (11%)По словам мастеров, самый популярный источник привлечения новых заказов — «сарафанное радио» (46%). С постоянными клиентами работают 38%, примерно столько же, 37%, ищут новых клиентов на различных сервисах объявлений.Добавим, что в опросе участвовали 10 тысяч провайдеров по всей России, занятых в сфере услуг. Абсолютное большинство (87%) среди всех таких провайдеров — частные специалисты, 13% приходятся на ИП и компании.