Матвиенко: доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила всего 2,1%

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Доля рыбы составляет чуть больше двух процентов в продуктовой корзине россиян.Такие данные привела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цены на рыбу в российских магазинах она назвала «достаточно высокими».«Прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента. Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна для людей», — заявила Валентина Матвиенко (цитату приводит пресс-служба Совета Федерации).При этом, по словам Матвиенко, в 2023 году объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн — «это лучший показатель за последние годы».