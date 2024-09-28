Эксперты выяснили, какие отечественные машины пользуются наибольшим спросом

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России растёт спрос на отечественный автопром. Эксперты связывают это, с одной стороны, с отсутствием зарубежных альтернатив вследствие санкций и глобальных изменений на рынке. С другой стороны — на фоне импортозамещения некоторые эксперты отмечают постепенный рост качества российских авто.В том числе, отечественный автопром делает ставку на расширение модельного ряда. Так, например, всё больше покупателей интересуются российскими внедорожниками, сравнивая их с автомобилями китайского производства, которые относительно недавно ворвались на авторынок РФ и, как полагают некоторые автоэксперты, зачастую продаются по завышенной цене.Многие покупатели, особенно жители крупных городов, при выборе машины стараются найти оптимальный баланс между мощью внедорожника и компактностью седана.Между тем, наибольший спрос по-прежнему демонстрируют модели бюджетного класса. Так, например, по данным экспертов Авито Авто, среди новых автомобилей ВАЗ (LADA) лидером по доле в общем объеме спроса остается Granta. Спрос на эту модель составляет 9,2% от общего спроса на новые автомобили, ее средняя цена — 1 045 000 рублей.На втором месте — Niva Legend с долей 5,6% (1 049 000 рублей), на третьем — Vesta с показателем 5,3% (1 614 000 рублей).Также в топ-5 новых авто вошли Niva Travel (1,8%, 1 314 000 рублей) и Vesta Cross (1,4%, 1 939 000 рублей).По данным экспертов, наиболее значительный рост спроса показала модель Vesta Cross – интерес к ней увеличился почти в 2,9 раза (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Модель Vesta показала рост на 84,7%.«В данном сегменте у бренда минимальная конкуренция — альтернативы в основном представлены новыми бюджетными седанами китайского производства или автомобилями с пробегом. При этом российский автопроизводитель адаптируется к меняющимся потребностям рынка и имеет потенциал для расширения модельного ряда», – комментирует руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.Добавим, что эксперты платформы проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили ВАЗ (LADA) в России в период с января по август 2024 года.