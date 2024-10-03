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На Уралмаше нашли мёртвым рэпера MC Bandit
Фото: Владислав Постников
Е1 сообщает о смерти Алексея Бражникова, рэпера, известного под псевдонимом MC Bandit. Его нашли мёртвым на Уралмаше 7 октября.
По данным издание, его тело обнаружили в гараже.
«Несколько лет назад виделись с ним в последний раз. Он сказал, что развёлся и живет в гараже на Уралмаше, где у него была студия Da Ban. Там его и нашли», – рассказал знакомый музыканта.
В СК не комментировали гибель Алексея Бражникова.
По данным издание, его тело обнаружили в гараже.
«Несколько лет назад виделись с ним в последний раз. Он сказал, что развёлся и живет в гараже на Уралмаше, где у него была студия Da Ban. Там его и нашли», – рассказал знакомый музыканта.
В СК не комментировали гибель Алексея Бражникова.
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