В Екатеринбурге вынесли приговор пожилому водителю, насмерть сбившего двух человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 80-летнему водителю, который 17 октября 2023 года сбил трёх пешеходов на перекрестке улиц Донбасса и Машиностроителей. В результате двое погибли, а третий попал в больницу.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пожилой мужчина слишком сильно разогнался, и, когда выезжал на перекресток, не стал сбавлять скорость. В итоге он не справился с управлением и сбил трёх человек, которые стояли на разделительной полосе в ожидании разрешающего сигнала светофора.«В результате ДТП 2 пешехода – мужчина и женщина – скончались на месте от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища, конечностей. Ещё одна женщина получила тяжкий вред здоровью», – рассказали в ведомстве.Суд признал пенсионера виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и назначил ему 2 года в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.