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«Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках после похолодания в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
«Уральские авиалинии» предупреждают своих пассажиров о возможных задержках бортов, вылетающих из Екатеринбурга. Всё из-за резкого похолодания в уральской столице.
«Для обеспечения безопасности полётов при температурах ниже +5˚C и выпадении осадков каждый самолёт должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», – сообщили в авиакомпании.
В связи с этим «Уральские авиалинии» предупреждают об изменениях в расписании бортов, вылетающих в Иркутск, Хабаровск, Сочи и Ереван.
«Для обеспечения безопасности полётов при температурах ниже +5˚C и выпадении осадков каждый самолёт должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету, поэтому возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», – сообщили в авиакомпании.
В связи с этим «Уральские авиалинии» предупреждают об изменениях в расписании бортов, вылетающих в Иркутск, Хабаровск, Сочи и Ереван.
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