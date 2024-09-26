Молодым соискателям рассказали, чем полезны игровые навыки при поиске работы

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Российские работодатели обращают всё больше внимания на так называемые soft skills, или гибкие навыки, у потенциальных сотрудников.Так, например, согласно последним исследованиям Авито Работы, за прошедший год количество вакансий, где акцент делается именно на soft skills, увеличилось на 9%. Также заметно подросли средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие позиции — на 12%.Многие исследователи рынка труда считают, что обучить таким навыкам практически невозможно, они либо «врожденные», либо приобретаются в процессе жизнедеятельности, приходят с опытом взаимодействия с другими людьми в самых разных жизненных ситуациях. Речь идёт, например, об эмоциональном интеллекте, стрессоустойчивости, умении принимать решения и работать в режиме неопределенности.Между тем, вместе с растущей востребованностью таких навыков исследователи отмечают, что многие соискатели не уверены в своей «достаточной компетенции» в этом плане. Проще говоря, они сомневаются, что их уровень soft skills подходит для новой работы. В первую очередь, речь идёт о молодых людях, которые ищут свою первую работу и сомневаются, что их опыта и навыков достаточно, отмечают эксперты Авито Работы.Работодатели признают, что это ключевая проблема для молодых кандидатов на должности, поэтому при приеме на работу включают различные тесты, опросники, тестовые задачи на собеседованиях, которые помогают определить уровень владения гибкими навыками.Также появились различные онлайн-инструменты, с помощью которых соискатель может заранее определить свой уровень. Так, например, в Авито Работе разработали геймифицированные тесты. «Это серия мини-игр, призванная показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда soft skills», — отмечают в компании.По данным платформы, к таким навыкам относятся:- коммуникабельность (способность к общению и установке связей);- стрессоустойчивость (умение адекватно реагировать и держать себя в руках в стрессовых ситуациях);- скорость реакции (быстрое принятие решений);- грамотность (знание родного языка и способность грамотно выражать свои мысли);- внимание (способность концентрироваться на процессе и не упускать детали);- логика (умение последовательно думать и рассуждать без противоречий).Игровой тест «Скиллы в IRL» стал продолжением проекта Авито Работы «Твой опыт в жизни тоже считается», отмечают в компании. Организаторы демонстрировали, как повседневные жизненные ситуации могут дать необходимую базу для трудоустройства.«Первыми участниками проекта стали популярные молодёжные стримеры — Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya, ZakvielChannel. В честь старта проекта они прошли игровые тесты во время открытых стримов и оценили уровень своих мягких навыков», — отмечают в компании.