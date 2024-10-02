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СФ одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
Фото: Вечерние ведомости
Совет Федерации одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров. Так, за использование устройств, позволяющих скрывать госномера, предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет.
За повторное нарушение вводится аналогичное наказание.
Сейчас, по ст.12.2 КоАП, за управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Если номер оборудован с помощью устройств, которые помогают его скрыть или видоизменить, нарушителю грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Управление транспортом с заведомо подложными регистрационными знаками, согласно этой статье, влечет лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
За повторное нарушение вводится аналогичное наказание.
Сейчас, по ст.12.2 КоАП, за управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Если номер оборудован с помощью устройств, которые помогают его скрыть или видоизменить, нарушителю грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Управление транспортом с заведомо подложными регистрационными знаками, согласно этой статье, влечет лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
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