На Пермском тракте на развязке возле Первоуральска изменилась схема движения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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«Уралуправтодор» предупреждает водителей об изменении схемы движения на развязке в районе Превоуральска на 326-м километре Пермского тракта.«С 10 октября на 326-м километре меняется схема движения. Теперь тем, кому нужно в Первоуральск, придётся проехать развязку, доехать до 322-го километра, где находится разворотная петля, развернуться и уже в обратном направлении через съезд поехать в Первоуральск», – объяснили дорожники.Другими словами, попасть в Первоуральск через Первоуральскую развязку можно теперь со стороны Ревды.