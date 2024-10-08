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На Пермском тракте на развязке возле Первоуральска изменилась схема движения
Фото: Владислав Постников
«Уралуправтодор» предупреждает водителей об изменении схемы движения на развязке в районе Превоуральска на 326-м километре Пермского тракта.
«С 10 октября на 326-м километре меняется схема движения. Теперь тем, кому нужно в Первоуральск, придётся проехать развязку, доехать до 322-го километра, где находится разворотная петля, развернуться и уже в обратном направлении через съезд поехать в Первоуральск», – объяснили дорожники.
Другими словами, попасть в Первоуральск через Первоуральскую развязку можно теперь со стороны Ревды.
«С 10 октября на 326-м километре меняется схема движения. Теперь тем, кому нужно в Первоуральск, придётся проехать развязку, доехать до 322-го километра, где находится разворотная петля, развернуться и уже в обратном направлении через съезд поехать в Первоуральск», – объяснили дорожники.
Другими словами, попасть в Первоуральск через Первоуральскую развязку можно теперь со стороны Ревды.
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