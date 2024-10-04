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В Екатеринбурге на Восточной под грузовиком провалился асфальт
Фото: Е1
Сегодня автомобилистам строит козни не только снег, но и асфальт. В Екатеринбурге грузовик провалился во внезапно образовавшуюся яму под его колёсами. Вслед за ним туда провалилась легковушка.
Как сообщает портал Е1, это произошло около оптико-механического завода на улицу Восточной. По словам одного из очевидцев, это происходит там не в первый раз.
«Этот проезд все время проваливается, обычно чуть ближе к Восточной, где пожарная часть. Под дорогой пустота, коммуникации проложены в бетонных коробах. Тут нечего делать грузовикам», – рассказал горожанин.
Как сообщает портал Е1, это произошло около оптико-механического завода на улицу Восточной. По словам одного из очевидцев, это происходит там не в первый раз.
«Этот проезд все время проваливается, обычно чуть ближе к Восточной, где пожарная часть. Под дорогой пустота, коммуникации проложены в бетонных коробах. Тут нечего делать грузовикам», – рассказал горожанин.
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