Возрастное ограничение 18+
В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника
Фото: пресс-служба Авито
В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника.
«Юбилейным» работником стал менеджер продукта в направлении Авто, рассказали в компании.
«В 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет это одна из крупнейших российских ИТ-компаний со штатом в 10 000 сотрудников», — отмечает пресс-служба платформы.
Там добавили, что только за модерацию объявлений на платформе отвечают более 800 сотрудников. Кроме того, в компании сейчас работают более 250 стажеров.
В компании отмечают, что постоянное расширение команды требуется в связи с развитием новых направлений и разработкой собственных IT-продуктов.
«Юбилейным» работником стал менеджер продукта в направлении Авто, рассказали в компании.
«В 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет это одна из крупнейших российских ИТ-компаний со штатом в 10 000 сотрудников», — отмечает пресс-служба платформы.
Там добавили, что только за модерацию объявлений на платформе отвечают более 800 сотрудников. Кроме того, в компании сейчас работают более 250 стажеров.
В компании отмечают, что постоянное расширение команды требуется в связи с развитием новых направлений и разработкой собственных IT-продуктов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более тысячи отелей Урала появились на Авито
09 октября 2024
09 октября 2024