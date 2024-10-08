Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника.«Юбилейным» работником стал менеджер продукта в направлении Авто, рассказали в компании.«В 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет это одна из крупнейших российских ИТ-компаний со штатом в 10 000 сотрудников», — отмечает пресс-служба платформы.Там добавили, что только за модерацию объявлений на платформе отвечают более 800 сотрудников. Кроме того, в компании сейчас работают более 250 стажеров.В компании отмечают, что постоянное расширение команды требуется в связи с развитием новых направлений и разработкой собственных IT-продуктов.