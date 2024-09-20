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Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября
Фото: Вечерние ведомости
Стала известна дата награждения победителей юбилейной десятой Национальной премии «Автодилер года 2024». Она пройдёт 8 октября. В этот день Авито Авто и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назовут лучших представителей отрасли.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы, в рамках проекта будут отмечены дилеры, автобренды, группы компаний и отдельные специалисты, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, сервиса, маркетинга и клиентского обслуживания в автомобильной отрасли. Отмечается, что к участию в премии были приглашены все дилерские центры страны независимо от географии их расположения и размера бизнеса.
Победителей выберут в семи номинациях:
– «Лучшая дилерская сеть»;
В этой номинации победителя определят с помощью онлайн-опроса автовладельцев, который проводит «АВТОСТАТ».
– «Организация продаж новых автомобилей»;
– «Организация продаж автомобилей с пробегом»;
– «Организация сервиса»;
– «Эффективные закупки»;
Номинация для дилеров, работающих со складом через Автохаб – сервис для управления автоматизацией и развития бизнеса автодилеров.
– «Клиентоориентированность»;
Для дилеров, имеющих активный кабинет на Авито Авто. Победителя в этой номинации будут определять исходя из среднего рейтинга на площадке, отзывов, актуальности объявлений, прозрачности и достоверности транслируемой цены, а также обработке звонков и сообщений.
– Маркетолог года;
Это единственная номинация, в которой будет награждаться сотрудник, а не дилерский центр. Оценивать будут тех, кто подавал заявку на участие в конкурсе. Номинантам также нужно было пройти несколько этапов отбора, подготовить и защитить реализованный кейс.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы, в рамках проекта будут отмечены дилеры, автобренды, группы компаний и отдельные специалисты, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, сервиса, маркетинга и клиентского обслуживания в автомобильной отрасли. Отмечается, что к участию в премии были приглашены все дилерские центры страны независимо от географии их расположения и размера бизнеса.
Победителей выберут в семи номинациях:
– «Лучшая дилерская сеть»;
В этой номинации победителя определят с помощью онлайн-опроса автовладельцев, который проводит «АВТОСТАТ».
– «Организация продаж новых автомобилей»;
– «Организация продаж автомобилей с пробегом»;
– «Организация сервиса»;
– «Эффективные закупки»;
Номинация для дилеров, работающих со складом через Автохаб – сервис для управления автоматизацией и развития бизнеса автодилеров.
– «Клиентоориентированность»;
Для дилеров, имеющих активный кабинет на Авито Авто. Победителя в этой номинации будут определять исходя из среднего рейтинга на площадке, отзывов, актуальности объявлений, прозрачности и достоверности транслируемой цены, а также обработке звонков и сообщений.
– Маркетолог года;
Это единственная номинация, в которой будет награждаться сотрудник, а не дилерский центр. Оценивать будут тех, кто подавал заявку на участие в конкурсе. Номинантам также нужно было пройти несколько этапов отбора, подготовить и защитить реализованный кейс.
«Победители премии получат от Авито Авто услуги продвижения, пакеты медийной рекламы на Авито, а также новый заметный бейдж на платформе. Награждение победителей пройдёт в рамках масштабной выставки-форума CarX, где соберутся ключевые игроки автобизнеса. Также будет организована онлайн-трансляция награждения победителей»,
– рассказали представители площадки.
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