Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября





– рассказали представители площадки. «Победители премии получат от Авито Авто услуги продвижения, пакеты медийной рекламы на Авито, а также новый заметный бейдж на платформе. Награждение победителей пройдёт в рамках масштабной выставки-форума CarX, где соберутся ключевые игроки автобизнеса. Также будет организована онлайн-трансляция награждения победителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стала известна дата награждения победителей юбилейной десятой Национальной премии «Автодилер года 2024». Она пройдёт 8 октября. В этот день Авито Авто и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назовут лучших представителей отрасли.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы, в рамках проекта будут отмечены дилеры, автобренды, группы компаний и отдельные специалисты, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, сервиса, маркетинга и клиентского обслуживания в автомобильной отрасли. Отмечается, что к участию в премии были приглашены все дилерские центры страны независимо от географии их расположения и размера бизнеса.Победителей выберут в семи номинациях:В этой номинации победителя определят с помощью онлайн-опроса автовладельцев, который проводит «АВТОСТАТ».Номинация для дилеров, работающих со складом через Автохаб – сервис для управления автоматизацией и развития бизнеса автодилеров.Для дилеров, имеющих активный кабинет на Авито Авто. Победителя в этой номинации будут определять исходя из среднего рейтинга на площадке, отзывов, актуальности объявлений, прозрачности и достоверности транслируемой цены, а также обработке звонков и сообщений.Это единственная номинация, в которой будет награждаться сотрудник, а не дилерский центр. Оценивать будут тех, кто подавал заявку на участие в конкурсе. Номинантам также нужно было пройти несколько этапов отбора, подготовить и защитить реализованный кейс.