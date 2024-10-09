Героиновую мочалку хотела взять с собой в отпуск жительница Верхней Пышмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово задержали пассажирку, под курткой которой оказалась мочалка, пропитанная героином. Её женщина планировала увезти с собой на отдых.Задержанной оказалась жительница Верхней Пышмы.«При проведении личного досмотра, в присутствии понятых, оперативники обнаружили под курткой, доставленной мочалку, что удивило полицейских. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством – героин. Общая масса наркотика составила 0,855 грамма», – рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.Лишь, когда выяснилось, чем была пропитана мочалка, женщина призналась, что таким образом прятала наркотик, который планировала употреблять на отпуске.Известно, что даму и раньше ловили на употреблении запрещённых веществ.В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения для неё выбрали подписку о невыезде.