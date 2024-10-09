Возрастное ограничение 18+
Героиновую мочалку хотела взять с собой в отпуск жительница Верхней Пышмы
Фото: Владислав Постников
В Кольцово задержали пассажирку, под курткой которой оказалась мочалка, пропитанная героином. Её женщина планировала увезти с собой на отдых.
Задержанной оказалась жительница Верхней Пышмы.
«При проведении личного досмотра, в присутствии понятых, оперативники обнаружили под курткой, доставленной мочалку, что удивило полицейских. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством – героин. Общая масса наркотика составила 0,855 грамма», – рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.
Лишь, когда выяснилось, чем была пропитана мочалка, женщина призналась, что таким образом прятала наркотик, который планировала употреблять на отпуске.
Известно, что даму и раньше ловили на употреблении запрещённых веществ.
В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения для неё выбрали подписку о невыезде.
Задержанной оказалась жительница Верхней Пышмы.
«При проведении личного досмотра, в присутствии понятых, оперативники обнаружили под курткой, доставленной мочалку, что удивило полицейских. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством – героин. Общая масса наркотика составила 0,855 грамма», – рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.
Лишь, когда выяснилось, чем была пропитана мочалка, женщина призналась, что таким образом прятала наркотик, который планировала употреблять на отпуске.
Известно, что даму и раньше ловили на употреблении запрещённых веществ.
В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения для неё выбрали подписку о невыезде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Отправившуюся на работу между вагонами грузового поезда жительницу Каменска-Уральского задержали в Тобольске
09 октября 2024
09 октября 2024
«Закладчицу» на костылях задержали в районе Уктуса
03 октября 2024
03 октября 2024
Суд арестовал уральского маоиста за раздачу бесплатной еды
07 октября 2024
07 октября 2024