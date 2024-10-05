Банду «лесных» кибер-преступников взяли под стражу до суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Шестерых молодых жителей города Лесной Свердловской области будут судить за излишне коварную предприимчивость. Кибер-преступники хитростью заманивали своих жертв на фальшивые сайты, чтобы узнавать реквизиты их банковских карт и беспрепятственно выводить с них денежные средства.Аферисты заманивали не слишком внимательных пользователей интернета на клоны таких популярных платформ, как «Авито» и «Бла-бла-кар». Там граждане думали, что расплачиваются за предоставляемую услугу, но на самом деле собственноручно высылали мошенникам заветные логины и пароли, предоставляющие доступ к платёжным системам. По словам руководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, на данный момент установлено 34 случая подобных эпизодов, но в правоохранительных органах предполагают, что шестеро «лесных» преступников сумели обмануть более трёх тысяч человек.Благодаря совместным усилиям сотрудников полиции из подразделения по борьбе с кибер-преступностью ГУ МВД по Свердловской области, следователей ОВД и бойцов ОМОН Россгвардии, шестерых мошенников удалось обезвредить. Сейчас они «отдыхают» от своих неправедных трудов в камерах предварительного заключения — всех членов интернет-банды до начала суда решено держать под стражей.