Компания «ЖизньМарт» намерена установить в Екатеринбурге мировой рекорд

«Для тех, кто уверен, что хороший онигири — это огромный онигири: 20 октября в 12:00 в Екатеринбурге «Жизньмарт» установит новый мировой рекорд. Самый гигантский онигири в мире! 700 килограмм риса и начинки! 13,5 метров в каждую сторону! Событие, которое потом отметят, как историческое», — обещает Зайченко в своём телеграм-канале.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Основатель продуктовой сети «ЖизньМарт» Иван Зайченко анонсировал установление мирового рекорда по изготовлению блюда японской кухни. Уже в этом месяце компания планирует изготовить самый большой, из когда-либо приготовленных, онигири.О конкретном месте, в котором будут готовить исполинский онигири, пока не сообщается. Но очевидцами событиями сможет стать каждый благодаря Интернету: процесс установления рекорда будет транслироваться онлайн.Пожалуй, стоит уточнить, что онигири — это треугольники или шарики из пресного риса с какой-либо начинкой, завёрнутые в листы сушёных водорослей нори. Онигири изготовляли японские крестьяне и использовали их для того, чтобы подкрепиться во время сельскохозяйственных работ. Сейчас это одно из самых «модных» блюд японской кухни. В самой Японии некоторые магазины специализируются исключительно на продаже онигири с различной начинкой.