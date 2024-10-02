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Глава СК снова потребовал доклад о принудительном выселении семьи в Екатеринбурге

10.57 Пятница, 11 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации семьи из Екатеринбурга, которую вынудили покинуть своё единственное жильё, отключив от коммунальных ресурсов.

«Группа лиц, действуя в интересах застройщика, поселилась в частном домовладении семьи, отключив его от коммунальных ресурсов. Строительная компания планирует возвести жилой комплекс на земельном участке, на котором расположен дом пострадавших. В результате противоправных действий женщина с ребёнком и пожилым отцом вынуждены были покинуть свое жилье», – говорится в сообщении информационного центра СК.

Выселенье семьи не единственное в чём обвиняют застройщика. Сообщается, что компания якобы обманула мужчину, продавшего несколько земельных участков. По данным СК, деньги за землю передали по договору займа, который, как утверждается, мужчина не подписывал, но именно из-за этого договора с него теперь требуют огромную сумму денег.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин уже просил провести проверку по поводу этой ситуации, и сейчас глава ведомства затребовал повторный доклад о результатах проверки. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.

В самой компании ситуацию ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:56 Банду «лесных» кибер-преступников взяли под стражу до суда
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