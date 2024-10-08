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В Екатеринбурге нашли мёртвым владельца шиномонтажки
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге нашли мёртвым владельца шиномонтажки на улице Торговой. Его обнаружили клиенты, приехавшие сегодня утром менять колёса.
Как сообщает Е1, вверь в помещение было закрыто, но через окно люди увидели тело погибшего.
«Есть предположение, что его убили, труп висел на автомобильном тросе, который сам на себе не завяжешь. Вчера вечером я к нему заезжал, он сказал: "Сегодня уже не успею переобуть, приезжай завтра". Был в хорошем настроении, только уставший из-за большого потока», – рассказал один из очевидцев.
По его словам, сейчас полицейские ищут собственника помещения, так как ключей ни у кого из работников шиномонтажки нет. В противном случае двери будут взламывать.
В МВД и СК инцидент официально не комментировали.
Как сообщает Е1, вверь в помещение было закрыто, но через окно люди увидели тело погибшего.
«Есть предположение, что его убили, труп висел на автомобильном тросе, который сам на себе не завяжешь. Вчера вечером я к нему заезжал, он сказал: "Сегодня уже не успею переобуть, приезжай завтра". Был в хорошем настроении, только уставший из-за большого потока», – рассказал один из очевидцев.
По его словам, сейчас полицейские ищут собственника помещения, так как ключей ни у кого из работников шиномонтажки нет. В противном случае двери будут взламывать.
В МВД и СК инцидент официально не комментировали.
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