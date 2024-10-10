СК: в Новом Уренгое у школьника в сумке выстрелил пистолет, есть пострадавшая

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Новом Уренгое ученик пронес в школу пневматический пистолет.Оружие выстрелило внутри сумки, пуля задела школьницу, сообщили в региональном СК.«По данным следствия, 10 октября 2024 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся», — говорится в сообщении ведомства.Школьницу с ссадиной на щеке доставили в медучреждение и оказали помощь. Оснований для госпитализации не имеется, заявили в СК.Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Ведомство проводит проверку в школе. «В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении», — заявили в управлении.