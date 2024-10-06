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СМИ: в Челябинске в результате погони со стрельбой задержан сотрудник центра «Э» ГУ МВД
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Челябинске задержан сотрудник центра «Э» регионального главка полиции, об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники.
По данным издания, накануне на улице Братьев Кашириных в Челябинске произошла стрельба. Очевидцами погони, как сообщается, стали «десятки горожан».
Сегодня в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что ФСБ провела операцию «по задержанию сотрудника центра “Э” ГУ МВД области по подозрению в получении взятки». По данным 74.RU, полицейского «вели до передачи денег», он попытался скрыться, но в результате погони был задержан.
Издание пишет, что речь идёт о крупной сумме за обещание «решить вопрос» по уголовному делу.
Как утверждает телеграм-канал SHOT, задержанный — замначальника центра «Э» по Челябинской области, его якобы подозревают в посредничестве при передаче взяток «от коммерсанта одному из судей».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным издания, накануне на улице Братьев Кашириных в Челябинске произошла стрельба. Очевидцами погони, как сообщается, стали «десятки горожан».
Сегодня в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что ФСБ провела операцию «по задержанию сотрудника центра “Э” ГУ МВД области по подозрению в получении взятки». По данным 74.RU, полицейского «вели до передачи денег», он попытался скрыться, но в результате погони был задержан.
Издание пишет, что речь идёт о крупной сумме за обещание «решить вопрос» по уголовному делу.
Как утверждает телеграм-канал SHOT, задержанный — замначальника центра «Э» по Челябинской области, его якобы подозревают в посредничестве при передаче взяток «от коммерсанта одному из судей».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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