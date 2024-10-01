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В ХМАО бывший студент напал на преподавательницу Лангепасского политехнического колледжа
Иллюстрация: Юлия Медведева
В ХМАО бывший студент Лангепасского политехнического колледжа, откуда он отчислился год назад, беспрепятственно прошёл охрану и с ножом напал на преподавательницу по информатике. Женщина чудом не пострадала.
Судя по кадрам, опубликованным в СМИ, преподавательница смогла отбираться, после чего вытолкала парня из аудитории.
Как сообщает URA.RU с ссылкой на свой источник в силовых структурах, молодого человека нашли по месту жительства, после чего доставили отделение. Инсайдер утверждает, что парень страдает психическими расстройствами и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным информационного агентства, поводом стала месть. Парню якобы не нравилось то, что преподавательница следила за его успеваемостью и внешним видом, деля, как утверждается, очень корректные замечания.
В отношении бывшего студента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Кроме этого, стало известно, что после случившегося в колледже решили расторгнуть договор с охранным предприятием.
Судя по кадрам, опубликованным в СМИ, преподавательница смогла отбираться, после чего вытолкала парня из аудитории.
Как сообщает URA.RU с ссылкой на свой источник в силовых структурах, молодого человека нашли по месту жительства, после чего доставили отделение. Инсайдер утверждает, что парень страдает психическими расстройствами и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным информационного агентства, поводом стала месть. Парню якобы не нравилось то, что преподавательница следила за его успеваемостью и внешним видом, деля, как утверждается, очень корректные замечания.
В отношении бывшего студента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Кроме этого, стало известно, что после случившегося в колледже решили расторгнуть договор с охранным предприятием.
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