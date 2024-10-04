В Екатеринбурге будут судить свердловских экс-министра по транспорту и экс-начальника дорог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области скоро придётся отвечать за свои поступки бывшим министру транспорта и дорожного хозяйства области и начальнику регионального управления автомобильных дорог. Их обвиняют во взяточничестве.По версии следствия, в сентября 2023 года экс-министр по транспорту получил от бенефициара одной из строительных компаний взятку в размере 4 миллионов рублей за контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них, после чего потребовал от экс-начальника дорог, который находился в служебной зависимости от министра, заключить контракты с этой организацией.Однако и сам экс-начальник дорог никогда не был против заключения контрактов за «денежную мотивацию», считают следователи. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил 12,1 миллиона рублей за своё покровительство.Подчеркивается, что обвиняемые свою вину признали в полном объёме.«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. После вручения обвинительных заключений будут направлены в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сказали в пресс-службе областной прокуратуры.Известно, что уголовные дела в отношении взяткодателей также передали в суды.