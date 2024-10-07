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Сайты российских судов общей юрисдикции за исключением московских перестали открываться в России
Скриншот Вечерних ведомостей браузера при попытке открыть сайт Кировского райсуда Екатеринбурга
Сайты российских судов общей юрисдикции (за исключением московских судов, находящихся на отдельном портале) перестали открываться в России. Журналисты Вечерних ведомостей с утра 7 октября не могут открыть ни один из сайтов судов Свердловской области. Аналогичные жалобы поступают от коллег из других регионов. Работают лишь сайты судов Москвы, а также арбитражных судов, которые находятся на отдельных доменах. В судебном департаменте никак не объясняют причины массового сбоя сайтов домена sudrf.ru или, как его ещё называют портала ГАС «Правосудие».
Отметим, что сбой в работе сайтов судов произошёл на фоне масштабной хакерской атаки на онлайн-сервисы ВГТРК, из-за которой государственному медиахолдингу пришлось прекратить онлайн-вещание. «В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке», — заявили в медиахолдинге «Интерфаксу».
Есть ли связь между хакерской атакой на ВГТРК и отключением сайтов судов, неизвестно.
Обновлено 23.17 7 октября 2024: Ответственность за атаку на онлайн-инфраструктуру ВГТРК взяла на себя хакерская группировка «sudo rm -RF», ранее действовавшая в интересах Украины. Ответственность за атаку на ГАС «Правосудие» взяли хакеры из группы «BO team». Каких-либо других доказательств причастности этих групп хакеров, помимо заявлений в соцсетях, не предоставлено.
Отметим, что сбой в работе сайтов судов произошёл на фоне масштабной хакерской атаки на онлайн-сервисы ВГТРК, из-за которой государственному медиахолдингу пришлось прекратить онлайн-вещание. «В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке», — заявили в медиахолдинге «Интерфаксу».
Есть ли связь между хакерской атакой на ВГТРК и отключением сайтов судов, неизвестно.
Обновлено 23.17 7 октября 2024: Ответственность за атаку на онлайн-инфраструктуру ВГТРК взяла на себя хакерская группировка «sudo rm -RF», ранее действовавшая в интересах Украины. Ответственность за атаку на ГАС «Правосудие» взяли хакеры из группы «BO team». Каких-либо других доказательств причастности этих групп хакеров, помимо заявлений в соцсетях, не предоставлено.
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