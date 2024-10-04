В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного на Эльмаше

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении ювелирного магазина на Эльмаше. Мужчины похитил золотые цепочки на 400 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, когда девушка-консультант передала мужчине цепочки, которые он просил показать, он тут же бросился к выходу. Девушке ничего не оставалось, как обратиться в полицию.Прибывшие на место оперативники просмотрели записи с камер и установили личность мужчины. Ранее он уже был причастен к четырём подобным эпизодом. Его быстро нашли и задержали. Мужчина отпираться не стал дал признательные показания.Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.