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1120 посылок из Свердловской области бесплатно доставили в Курскую и Белгородскую области
Фото: Почта России
С 27 августа Почта России бесплатно доставила более 60 000 посылок в Курскую и Белгородскую области, из которых 1120 посылок из Свердловской области.
Сами жители эти Курской и Белгородских областей отправили в разные части страны свыше 75 000 посылок, из которых 1400 в Свердловской область. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты России, воспользоваться бесплатной отправкой могли жители приграничных территорией, кому пришлось вынужденно переезжать, или их родные. Таким образом Почта старается поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации.
«Почта всегда помогала жителям страны в сложных и чрезвычайных ситуациях. Это часть ДНК компании – быть рядом, поддерживать, когда тяжело. С августа этого года для жителей Курской и Белгородской областей мы бесплатно доставляем и отправляем посылки. Для нас это способ исполнить свою почтовую миссию и проявить заботу и гражданскую позицию», — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.
Сами жители эти Курской и Белгородских областей отправили в разные части страны свыше 75 000 посылок, из которых 1400 в Свердловской область. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты России, воспользоваться бесплатной отправкой могли жители приграничных территорией, кому пришлось вынужденно переезжать, или их родные. Таким образом Почта старается поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации.
«Почта всегда помогала жителям страны в сложных и чрезвычайных ситуациях. Это часть ДНК компании – быть рядом, поддерживать, когда тяжело. С августа этого года для жителей Курской и Белгородской областей мы бесплатно доставляем и отправляем посылки. Для нас это способ исполнить свою почтовую миссию и проявить заботу и гражданскую позицию», — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.
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