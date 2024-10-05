За убийство товарища на рыбалке будут судить жителя Верхней Туры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшем летом на берегу Верхнетуринского пруда рыбалка, на которую отправились двое товарищей, закончилась кровопролитием. Переборщив с алкоголем, рыбаки поругались, после чего один забил другого камнем.Трагедия произошла вечером 18 июля 2024 года.«Жуткую картину обнаружила, прогуливаясь в вечернее время по берегу Верхнетуринского пруда, местная жительница. Женщина увидела в догорающем костре тело мужчины, рядом с пепелищем были разбросаны различные рыболовные снасти – удочки типа "фидер", треноги к ним. Кроме того, валялись ёмкости из-под спиртного, вставная челюсть, тушёнка и другое», – рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.Сыщики кушвинского уголовного розыска быстро установили личность молодого человека, насмерть забившего своего товарища, и задержали. Им оказался 26-летний житель Верхней Туры. Выяснилось, что поводом для убийства стали оскорбления в его адрес. После этого парень попытался избавиться от тела, бросив его в костёр.В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по области Александр Шульга. Молодому рыбаку грозит до 15 лет лишения свободы.