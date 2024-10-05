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За убийство товарища на рыбалке будут судить жителя Верхней Туры

14.23 Четверг, 10 октября 2024
Фото предоставлено СК
Минувшем летом на берегу Верхнетуринского пруда рыбалка, на которую отправились двое товарищей, закончилась кровопролитием. Переборщив с алкоголем, рыбаки поругались, после чего один забил другого камнем.

Трагедия произошла вечером 18 июля 2024 года.

«Жуткую картину обнаружила, прогуливаясь в вечернее время по берегу Верхнетуринского пруда, местная жительница. Женщина увидела в догорающем костре тело мужчины, рядом с пепелищем были разбросаны различные рыболовные снасти – удочки типа "фидер", треноги к ним. Кроме того, валялись ёмкости из-под спиртного, вставная челюсть, тушёнка и другое», – рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сыщики кушвинского уголовного розыска быстро установили личность молодого человека, насмерть забившего своего товарища, и задержали. Им оказался 26-летний житель Верхней Туры. Выяснилось, что поводом для убийства стали оскорбления в его адрес. После этого парень попытался избавиться от тела, бросив его в костёр.

В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по области Александр Шульга. Молодому рыбаку грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:07 День рождения Джона Леннона отметит Уральский Битлз-клуб и Белинка
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